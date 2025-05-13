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15:34, 13 мая 2025Забота о себе

Кардиолог перечислил приводящие к инсульту привычки

Кардиолог Гасанов: Отказ от сигарет важен для профилактики инсульта и инфаркта
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Некоторые привычки человека вредят сосудам, предупредил кардиолог Илкин Гасанов. В беседе с Life.ru он перечислил главные приводящие к инсульту угрозы.

Одной из главных угроз Гасанов назвал чрезмерное потребление соли. Как объяснил специалист, она задерживает жидкость в организме и повышает артериальное давление. Курение он счел еще одним фактором риска, поскольку каждая сигарета повреждает стенки сосудов, способствует их сужению и делает кровь более вязкой. Риск инсульта у курящих в два-четыре раза выше, чем у некурящих, особенно если они страдают от гипертонии или повышенного уровня холестерина, подчеркнул он. Кардиолог добавил, что отказ от сигарет важен для профилактики инсульта и инфаркта.

Также среди провоцирующих инсульт факторов Гасанов назвал неправильное питание, хронический стресс, недостаток сна, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни. «Всего 30 минут умеренной физической активности в день — ходьбы, плавания, йоги или велосипеда — уже значительно снижают риск развития инсульта и улучшают общее состояние сердечно-сосудистой системы», — объяснил кардиолог.

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В свою очередь, регулярные медицинские осмотры, контроль давления и холестерина, отказ от вредных зависимостей, правильное питание и физическая активность — это те простые шаги, которые могут сохранить не только здоровье, но и жизнь, констатировал Гасанов.

Ранее кардиолог Ирина Поляева рассказала о причинах холодных рук и ног. По словам врача, людям с этой проблемой стоит проверить уровень гемоглобина в крови.

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