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20:51, 13 мая 2025Бывший СССР

Киев и Вашингтон обсудили перспективы переговоров по Украине в Турции

Ермак и Рубио обсудили по телефону перспективы переговоров по Украине в Турции
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Chris Keane / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба ОП Украины в Telegram.

Представители Киева и Вашингтона обсудили по телефону перспективы переговоров по Украине в Турции. Ермак подтвердил Рубио готовность президента Украины Владимира Зеленского прибыть на них.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры. Он подчеркнул, что обсуждение прекращения огня должно начаться без предварительных условий.

13 мая на встрече с журналистами Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером в Турции. По его словам, переговоры могут пройти в Анкаре или Стамбуле.

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