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10:59, 13 мая 2025Бывший СССР

На Украине заявили о массовых отчислениях студентов

Замминистра образования Винницкий: Многие студенты будут отчислены в мае-июне
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Получающие высшее образование мужчины старше 25 лет будут массово отчислены в мае-июне по итогам весенней сессии. Об этом заявил замминистра образования Михаил Винницкий в интервью YouTube-канала «Новини.Live».

Он рассказал о проверках, которые проводятся в учебных заведениях Украины. По его словам, проверяются документация, результаты экзаменов мужчин старше 25 лет.

«Уже сейчас очевидно, что в этом году у нас будет достаточно много студентов, которые по результатам сессии в мае-июне будут отчислены», — сообщил чиновник.

В апреле депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о внесении уточнений в мобилизационное законодательство. Он отметил, что отсрочку не смогут получить мужчины старше 25 лет, которые во второй раз учатся на том же или более низком уровне образования.

Позднее стало известно, что отсрочки лишат и тех, кто получает образование повторно после 25 лет.

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