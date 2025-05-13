На Западе допустили восприятие Россией новых санкций как блефа Евросоюза

Новые санкции Евросоюза против России невозможны без поддержки США, об этом пишет агентство Reuters. Его источники допустили, что Москва может воспринимать угрозы за отказ принять ультиматум о 30-дневном перемирии как блеф.
«Выработка масштабных санкций, которые европейские лидеры угрожали наложить на Россию за отказ от перемирия без условий, сталкивается с огромными политическими трудностями и требует американской поддержки», — говорится в статье.
Собеседники издания отметили, что после 16 пакетов ограничений все сложнее добиться поддержки новых рестрикций со стороны всех 27 членов блока, в частности, против будет выступать Венгрия. Добиться ее поддержки можно только под давлением американского президента Дональда Трампа, однако к этому нет предпосылок, указало агентство.
Один из источников заявил, что выдвигать ультиматумы несерьезно, если нет возможности выполнить свою угрозу. «Реальная опасность заключается в том, что русские могут расценить это как блеф», — подчеркнул неназванный европейский чиновник.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на угрозы Евросоюза ввести новые санкции против РФ заявил, что язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Москвой.