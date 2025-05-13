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22:15, 13 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе допустили восприятие Россией новых санкций как блефа Евросоюза

Reuters: Новые санкции ЕС невозможны без США, РФ может воспринимать их как блеф
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Новые санкции Евросоюза против России невозможны без поддержки США, об этом пишет агентство Reuters. Его источники допустили, что Москва может воспринимать угрозы за отказ принять ультиматум о 30-дневном перемирии как блеф.

«Выработка масштабных санкций, которые европейские лидеры угрожали наложить на Россию за отказ от перемирия без условий, сталкивается с огромными политическими трудностями и требует американской поддержки», — говорится в статье.

Собеседники издания отметили, что после 16 пакетов ограничений все сложнее добиться поддержки новых рестрикций со стороны всех 27 членов блока, в частности, против будет выступать Венгрия. Добиться ее поддержки можно только под давлением американского президента Дональда Трампа, однако к этому нет предпосылок, указало агентство.

Один из источников заявил, что выдвигать ультиматумы несерьезно, если нет возможности выполнить свою угрозу. «Реальная опасность заключается в том, что русские могут расценить это как блеф», — подчеркнул неназванный европейский чиновник.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на угрозы Евросоюза ввести новые санкции против РФ заявил, что язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Москвой.

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