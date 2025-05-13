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02:35, 13 мая 2025Мир

На Западе заявили о провале отношений Украины и США

NI: Между Киевом и Вашингтоном произошел разрыв из-за украинских властей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Неспособность украинских властей вовремя сменить подход в отношениях с Соединенными Штатами привела к разрыву между Киевом и Вашингтоном. Об этом написало издание National Interest.

«Украина не может использовать один и тот же подход к Дональду Трампу и Джо Байдену. После февральских скандалов в Белом доме стало ясно, что Зеленский и его команда должны были изменить стратегию и тактику», — указано в статье. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп, считают эксперты.

Глава Белого дома так и не простил Зеленскому скандал с импичментом во время его первого срока, также говорится в материале.

Ранее британский аналитик Майкл Кларк рассказал, что «раздражающий» лидер Украины мешает налаживанию отношений между США и Россией. По словам эксперта, высказывания Зеленского часто раздражали союзников. В ситуации с Дональдом Трампом это осложняется тем, что у американского лидера есть своя собственная «неотфильтрованная манера» поведения.

Также американские СМИ ранее писали, что Дональд Трамп может бросить Украину, если украинский лидер Владимир Зеленский откажется заключать мир. Журналисты указали, что глава Белого дома теряет терпение в отношении Зеленского.

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