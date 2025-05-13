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11:13, 13 мая 2025Россия

Настоятель Горнальского монастыря заявил об атаковавших машины эвакуации автоматчиках ВСУ

ТАСС: Автоматчики ВСУ атаковали машины эвакуации братии Горнальского монастыря
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Карта СВО» / VK Видео

Автоматчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали машины эвакуации, пытавшихся покинуть Суджанский район Курской области в первые дни вторжения противника на российскую территорию. Об этом рассказал настоятель Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря, игумен Питирим, передает ТАСС.

«6 августа 2024 года решили эвакуироваться из обители, но было такое количество дронов, что невозможно было выехать. На следующий день атака утихла», — вспомнил священнослужитель.

По его словам, при попытке покинуть опасный район братия была остановлена украинскими солдатами — у эвакуируемых отобрали телефоны и деньги.

«Через некоторое время отпустили. А уже на следующем опорном пункте по машинам была выпущена автоматная очередь», — заявил Питирим, добавив, что трудник монастыря получил ранение, спасти его не удалось.

Священник уточнил, что до эвакуации братия выносила из храмов монастыря оставшиеся иконы. Церковное убранство спрятали в подвале под Покровским храмом, но его дальнейшая судьба на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что ВСУ проводили эвакуацию и подвозили боеприпасы по подземному ходу Горнальского монастыря во время оккупации Курской области. Об освобождении обители, штурм которой продолжался более 10 дней, стало известно 22 апреля.

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