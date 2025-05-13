Названы города России с самыми активными путешественниками на майские праздники

Жители Москвы и Петербурга совершили больше всего бронирований в мае

Жители Москвы и Санкт-Петербурга совершили больше всего бронирований на майские праздники. Города с самыми активными путешественниками назвали аналитики сервиса «Отелло», исследование есть у «Ленты.ру».

Отмечается, что в пятерке наиболее путешествующих городов также оказались Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.

При этом чаще всего в мае туристы посещали Москву (12 процентов бронирований), Санкт-Петербург (10 процентов), Казань (4 процента), Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Адлер, Краснодар, Владивосток и Эстосадок (по 2 процента).

Дешевле всего можно было отдохнуть в Адлере, где средний чек за ночь составил 4,2 тысячи рублей. Самая высокая стоимость ночи зафиксирована в Эстосадке — 8,9 тысячи.

Ранее сообщалось, что туристы массово устремились летом на отдых в Крыму. Число бронирований туров на полуостров выросло на 44 процента.