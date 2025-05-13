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15:15, 13 мая 2025Экономика

Названы последствия снижения цен на нефть

Эксперт Сенькович: Снижение цен на нефть осложнит инвестиции в нефтедобычу США
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Снижение цен на нефть, которое началось из-за объявленных США торговых войн и решения ОПЕК+ нарастить добычу, осложнит инвестиции в нефтедобычу Соединенных Штатов. Такие последствия удешевления сырья назвал руководитель отдела «Нефтепанорама» международного ценового агентства Argus Владислав Сенькович, его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, добыча в США уже находится за гранью рентабельности — средняя цена контракта на поставку нефти марки WTI к 13 мая опустилась до уровня в 62,5 доллара за баррель. При этом себестоимость добычи WTI составляет около 65 долларов за баррель.

«Перспективы увеличения производства зависят от производственной политики и торговой политики [американского президента Дональда] Трампа, а также ответных мер партнеров США. (...) В случае дальнейшего ослабления ограничений со стороны альянса и увеличения предложения сырья, особенно ближневосточного, на мировом рынке, цены на нефть начнут снижаться. И американским компаниям это затруднит привлечение внешнего финансирования», — пояснил Сенькович.

Если стоимость американской нефти упадет до 50 долларов, добыча в США начнет быстро снижаться, так как компаниям будет невыгодно бурить новые скважины.

Пекин и Вашингтон объявили о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней для проведения торговых переговоров и работы над соглашением. С текущих 125 и 145 процентов их опустят до уровня в 10 и 30 процентов. Глава Минфина США Скотт Бессент признал, что апрельские уровни де-факто означают введение торгового эмбарго. Такое ослабление торговой войны вызвало надежду на увеличение спроса на сырье, что привело к скачку цен на энергоресурсы.

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