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18:21, 13 мая 2025Россия

Очнувшийся в мешке после клинической смерти российский боец решил вернуться на СВО

KP.RU: Российский боец пережил клиническую смерть и вернулся на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Очнувшийся в мешке после пережитой клинической смерти командир штурмовой группы Вооруженных сил (ВС) России с позывным Катунь решил вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

Россиянин отправился на фронт в августе 2023 года. В частности, он принимал участие в освобождении Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Награжден четырьмя орденами Мужества.

Во время одного из боев попал под танковый обстрел — взрывной волной мужчину выбросило из частного дома, он буквально пробил собой две стены, получил серьезное ранение, впал в кому и перенес клиническую смерть. По его словам, он очнулся от холода в мешке на каталке и сумел выбраться.

«Врач был в шоке (...) А я ему отвечаю: "Вот же я — перед тобой"», — вспомнил командир. После длительного восстановления Катунь вновь принял решение вернуться на фронт.

«Я не придаю особого значения тому, что выжил после попадания танкового снаряда. Ну, значит, судьба (...) Главное, как человек себя настраивает, его желание и стремление. Я себя вне службы не представляю. Гражданская жизнь — не моя история», — заявил российский военный, отметив, что близкие его решение восприняли тяжело.

Россиянин надеется, что его распределят в ту же бригаду, где он служил ранее, и назначат, как и прежде, командиром. «Я настроен решительно. Страха перед возвращением не испытываю, его и быть не может. Будем продолжать работать на результат», — заключил он.

Ранее сербский доброволец СВО ампутировал себе ногу, пролежал неделю без еды и воды, но выжил. После пережитого он заявил, что видел Бога, который предстал перед ним в виде света.

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