Олимпийского чемпиона из США задержали за обращение к проститутке

Чемпиона ОИ из США Снайдера задержали при попытке получить интимные услуги

Олимпийского чемпиона по вольной борьбе американца Кайла Снайдера задержали при попытке получить интимные услуги. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на местную полицию.

Это произошло в ходе спецоперации по борьбе с проституцией в Коламбусе (штат Огайо, США). Спортсмен откликнулся на размещенное в интернете объявление о предоставлении платных сексуальных услуг и договорился о встрече с женщиной в отеле. На месте он передал деньги полицейскому под прикрытием, после чего был арестован за обращение к проститутке.

29-летнего Снайдера отпустили с места преступления. Перед судом он предстанет 19 мая.

Снайдер завоевал олимпийское золото на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В Токио-2020 он стал обладателем серебряной медали.