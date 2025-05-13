Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:50, 13 мая 2025Бывший СССР

По Харькову дважды ударили дроны

Мэр Харькова Терехов: По городу дважды ударили дроны
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Alina Smutko / Reuters

По Холодногорскому району Харькова дважды ударили дроны. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

Он сообщил, что в городе также был слышен взрыв. По его словам, пострадавших нет. Более подробную информацию мэр города не сообщил.

Ранее российские военные нанесли серию ударов по Харьковской области. Взрывы также прогремели в Купянске и других городах региона.

До этого российские войска уничтожили в Харькове склады с вооружением НАТО. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что большую часть вооружения украинские войска размещали на гражданских складах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал инициаторов санкций против России придурками

    Госдума решила не вводить продажу алкоголя через «Госуслуги»

    Зеленский высказался о 30-дневном перемирии

    Двое россиян незаконно заработали миллионы на бонусной программе банка и попались

    В российском городе задумали запретить ночную езду на электросамокатах

    Обанкротившийся миллионер изнасиловал двух женщин в люксовом отеле на курорте Европы

    Обнаружен способ остановить мигрень до появления боли

    Россиян предупредили о связанной с «Госуслугами» уловке мошенников

    Россиянам предложили слетать в Дубай дешевле пяти тысяч рублей

    Россиянин пойдет под суд за расправу над соседом сестры по коммуналке 22 года назад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости