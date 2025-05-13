Представитель одной из самых опасных профессий в мире рассказал о работе посреди океана

Американский дайвер Каллахан рассказал об опасных погружениях с нефтяной вышки

Американский коммерческий дайвер Дэвид Каллахан занимается одной из самых опасных работ в мире. О своей необычной профессии он рассказал в интервью People.

Работа 30-летнего Каллахана заключается в погружении под воду в местах добычи нефти посреди океана. Его вахта на нефтяной вышке может длиться от одной недели до шести месяцев. Мужчина рассказал, что на смене ныряет раз в 12 часов. В зависимости от глубины погружения он проводит под водой от 25 минут до трех часов. Рекорд Каллахана по глубине — 75 метров.

После дайвер поднимается наверх, после чего сидит в декомпрессионной камере — герметичной капсуле, в которой контролируется давление. Каллахан объяснил, что ее действие снижает риск образования пузырьков газа в крови, опасных для человека. По словам мужчины, дайверам важно иметь хорошую физическую форму. Между погружениями он хорошо ест, тренируется и спит.

Существует миф, что среди дайверов, работающих на большой глубине, нет никого старше 35 лет. Каллахан опроверг это. По словам мужчины, у него есть коллеги и 65 лет. При этом он признал, что работа действительно отнимает у него друзей: их может не стать в несчастном случае, или им могут запретить нырять из-за ухудшения здоровья. «Люди не предназначены для того, чтобы быть под водой», — добавил он.

По словам Каллахана, на коммерческом дайвинге, вопреки общественному мнению, не заработать больших денег. Работать на суше выгоднее. Он объяснил, что занимается этим из любви к океану. По словам Каллахана, он может чувствовать себя спокойно только под водой. «Это не для слабонервных. Это не для всех», — заявил он.

Ранее сообщалось, что член Королевского географического общества Канады решила заняться дайвингом среди айсбергов и чуть не осталась в одном из них навсегда. «Этот часовой дайвинг превратился в трехчасовую борьбу за наши жизни», — вспоминает женщина.

