Путин обратил внимание на улыбку Набиуллиной

Путин отметил хорошее настроение у главы ЦБ Набиуллиной

Президент России Владимир Путин обратил внимание на хорошее настроение главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с членами «Деловой России» глава государства отметил, что вопрос снижения требований ЦБ к банкам нужно обсудить с самим Центробанком. После этого он поинтересовался, если ли кто-то из представителей организации на встрече. На вопрос отозвалась Набиуллина.

«Вы ведь тоже улыбаетесь, значит, все хорошо. Все улыбаются, все в хорошем настроении», — сказал ей президент.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Отмечается, что Фицо и Путин поговорили после торжественного приема в Кремле в честь глав зарубежных делегаций, приехавших в Россию на празднование 80-летия Победы.