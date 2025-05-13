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20:15, 13 мая 2025Россия

Путин обратил внимание на улыбку Набиуллиной

Путин отметил хорошее настроение у главы ЦБ Набиуллиной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратил внимание на хорошее настроение главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с членами «Деловой России» глава государства отметил, что вопрос снижения требований ЦБ к банкам нужно обсудить с самим Центробанком. После этого он поинтересовался, если ли кто-то из представителей организации на встрече. На вопрос отозвалась Набиуллина.

«Вы ведь тоже улыбаетесь, значит, все хорошо. Все улыбаются, все в хорошем настроении», — сказал ей президент.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Отмечается, что Фицо и Путин поговорили после торжественного приема в Кремле в честь глав зарубежных делегаций, приехавших в Россию на празднование 80-летия Победы.

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