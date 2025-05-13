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03:06, 13 мая 2025Экономика

Раскрыта стоимость проекта захоронения радиоактивных отходов во Франции

Figaro: Проект захоронения радиоактивных отходов Франции оценивается в €45 млрд
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Разрабатываемый во Франции проект масштабного захоронения наиболее токсичных радиоактивных отходов может обойтись республике в 45 миллиардов евро. Об этом сообщает Figaro.

По данным газеты, проект планируют реализовать в муниципалитете Бюз департамента Мез на востоке страны в 2027–2028 годах.

В 2014 году подчеркивалось, что стоимость проекта составит 33 миллиарда евро, а через два года правительство Франции ограничило сумму в 25 миллиарда евро. С учетом инфляции, по подсчетам на 2024 год, стоимость создания захоронения может составить от 31,6 до 45 миллиардов евро.

Ранее специалисты Университета штата Огайо (США) предложили получать из ядерных отходов энергию для работы электроники.

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