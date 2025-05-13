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00:31, 13 мая 2025Из жизни

Раскрыта тайна загадочного голого велосипедиста

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Loredana Sangiuliano / Globallookpress.com

В Великобритании раскрыли тайну загадочного голого велосипедиста, который пугал жителей графства Большой Манчестер. Об этом сообщает издание The Bolton News.

Полностью обнаженного пожилого мужчину на велосипеде часто замечали на дорогах недалеко от деревни Белмонт. В мае местный житель Генри Лисовски сфотографировал его и выложил снимки в социальной сети, пытаясь выяснить, кто это.

Возмутителем спокойствия оказался вышедший на пенсию 68-летний профессор Университета Солфорда Грэм Купер из Болтона. Мужчина заявил, что уже 15 лет является нудистом и прекрасно себя чувствует без одежды. «Люди чаще всего положительно реагируют. Но есть и те, кто обзывает меня извращенцем и маньяком», — посетовал Купер.

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Пенсионер сказал, что его голые поездки несколько раз привлекали внимание полиции. При этом Купер уверен, что не делает ничего плохого, так как по британским законам, обнаженный человек может находиться в публичных местах, если его действия никому не угрожают. Тем не менее профессор возит с собой выписку из закона, чтобы в случае чего защититься от нападок правоохранителей.

Ранее в Великобритании жители города Лоустофт в графстве Суффолк ополчились на нудистов за непристойное поведение. По словам горожан, любители обнаженного образа жизни ведут себя непристойно перед женщинами и детьми.

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