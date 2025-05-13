Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:55, 13 мая 2025Мир

Раскрыта возможная тема переговоров генсека НАТО и Эрдогана

Эрдоган и Рютте могут обсудить переговоры России и Украины в Стамбуле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обсудить с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте возможные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Конфликт на Украине, вероятный переговорный процесс, скорее всего, войдут в повестку переговоров», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что Рютте 13 мая отправится в Турцию, где проведет встречу с президентом страны. При этом подчеркивалось, что пресс-конференция по итогам встречи не запланирована.

До этого Эрдоган заявлял, что провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 11 мая, а 12 мая поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам президента Турции, его переговоры с Путиным по Украине были всеобъемлющими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина обвинила Китай в «поддержке агрессии» за участие в параде Победы в Москве. Как на это ответил Пекин?

    Мужчина готовил диверсию в Херсонской области по заданию СБУ и попался

    Россиянку задержали по делу о смертельных гонках

    Во Франции Депардье признали виновным по делу о домогательствах

    Путин высказался о таланте актрисы Гребешковой

    Пассажирка напилась водки в самолете, ударила стюардессу и избежала наказания

    Олимпийский чемпион Захаров объявил о завершении карьеры

    Названы 10 красноречивых признаков проблем с гормонами

    В Крыму 85-летняя пенсионерка стала жертвой барана

    Доходы России от вывоза товаров заметно упали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости