Раскрыта возможная тема переговоров генсека НАТО и Эрдогана

Эрдоган и Рютте могут обсудить переговоры России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обсудить с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте возможные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Конфликт на Украине, вероятный переговорный процесс, скорее всего, войдут в повестку переговоров», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что Рютте 13 мая отправится в Турцию, где проведет встречу с президентом страны. При этом подчеркивалось, что пресс-конференция по итогам встречи не запланирована.

До этого Эрдоган заявлял, что провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 11 мая, а 12 мая поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам президента Турции, его переговоры с Путиным по Украине были всеобъемлющими.