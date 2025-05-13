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12:45, 13 мая 2025Россия

Раскрыты потери ВСУ в граничащей с Россией области Украины

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли больше 195 бойцов в Сумской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 195 бойцов в Сумской области. Об обстановке в граничащем с Россией украинском регионе рассказали в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сообщении.

Помимо потерь среди личного состава украинские войска лишились трех танков, двух станций радиоэлектронной борьбы, а также семи орудий полевой артиллерии, среди которых были две американские гаубицы М777.

Ранее авторы Telegram-канала «Два майора» заявили, что украинские военнослужащие пытаются изолировать район боевых действий возле поселка Теткино Курской области. Отмечается, что ударами по мостам и переправам ВСУ нарушили снабжение российских войск.

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