Раскрыты потери ВСУ в граничащей с Россией области Украины

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли больше 195 бойцов в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 195 бойцов в Сумской области. Об обстановке в граничащем с Россией украинском регионе рассказали в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сообщении.

Помимо потерь среди личного состава украинские войска лишились трех танков, двух станций радиоэлектронной борьбы, а также семи орудий полевой артиллерии, среди которых были две американские гаубицы М777.

Ранее авторы Telegram-канала «Два майора» заявили, что украинские военнослужащие пытаются изолировать район боевых действий возле поселка Теткино Курской области. Отмечается, что ударами по мостам и переправам ВСУ нарушили снабжение российских войск.