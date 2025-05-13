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15:33, 13 мая 2025Наука и техника

Развеян популярный миф о птицах

PNAS: Фламинго создают водовороты, чтобы поймать живую добычу
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bazuki Muhammad / Reuters

Ученые раскрыли неожиданную сторону жизни фламинго — оказывается, эти грациозные птицы не просто фильтруют воду, а создают в ней настоящие водовороты, чтобы поймать живую добычу. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Биомеханик Виктор Ортега Хименес из Калифорнийского университета в Беркли и его коллеги с помощью съемок, лазеров и 3D-моделей доказали: фламинго активно охотятся. Сначала они «танцуют» на месте в мелководье, взбалтывая ил гибкими лапами. Затем резко поднимают голову вверх, создавая вертикальные вихри, которые затягивают в себя мелких животных — в том числе креветок и зоопланктон. Параллельно их изогнутые клювы быстро щелкают, формируя дополнительные вихри, направляющие добычу прямо в рот.

Эксперименты показали, что «щелканье» клюва (до 12 раз в секунду) увеличивает количество захваченных креветок в семь раз. Кроме того, исследователи доказали, что гибкие перепонки на лапах гораздо эффективнее создают направленные вихри, чем жесткие конструкции.

Это открытие не только меняет представление о поведении фламинго, но и может найти технологическое применение — например, в создании самоочищающихся фильтров или роботов, способных перемещаться по грязи и собирать микрочастицы из воды.

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