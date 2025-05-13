Россиянам рассказали о последствиях запивания алкоголя газировкой

Эндокринолог Хайкина: Алкоголь с газировкой вреден для печени и поджелудочной

Алкогольные коктейли с газировкой вредны для здоровья, предупредила врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. О последствиях такого сочетания напитков она поговорила с «Газетой.Ru».

По словам Хайкиной, газировка ускоряет всасывание алкоголя. Кроме того, добавила она, такие коктейли вдвойне нагружают печень и поджелудочную железу. «Это не просто нагрузка — это перегрузка, особенно если таких коктейлей не один», — рассказала россиянам врач.

Кроме того, такие коктейли сами по себе высококалорийны, а алкоголь еще и усиливает аппетит, напомнила эндокринолог. Помимо этого, сладкая газировка вызывает резкий скачок глюкозы в крови, а спиртные напитки — замедляют ее переработку, что может привести к сильной слабости, дрожи, потливости, а в некоторых случаях — даже к риску гипогликемии, особенно у людей с нарушением обмена веществ, отметила Хайкина.

Наконец, подобные коктейли обеспечивают более тяжелое похмелье, предостерегла Хайкина. Это происходит потому, что сочетание сахара, газа и спирта усиливает обезвоживание и нарушает электролитный баланс. Врач призвала выпивать не больше одного коктейля и следить, чтобы напиток не был очень сладким.

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