Россиянам развеяли популярные мифы о налоговых вычетах

Депутат Чаплин: Налоговый вычет могут получить все, кто платит в России НДФЛ

Один из самых распространенных мифов заключается в том, что налоговый вычет можно получить только при покупке жилья, рассказал член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин. Информацией о главных заблуждениях в этой сфере он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат напомнил, что существует несколько видов вычетов, включая имущественные, социальные, стандартные и инвестиционные, например, при оплате лечения или обучения. В таком случае граждане имеют право вернуть 13 процентов от потраченной суммы в пределах установленных лимитов, объяснил он. Также Чаплин отметил, что многие заблуждаются, думая, что налоговый вычет предоставляется автоматически и может покрыть все расходы.

Даже если вы приобрели квартиру, но не подали декларацию, вы не сможете воспользоваться своим правом на вычет Никита Чаплин депутат

«Существуют определенные лимиты. Например, по имущественному вычету максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 2 миллиона рублей. Для социальных вычетов также установлены свои ограничения. Если вы потратили 500 000 рублей на лечение, но максимальный размер вычета составляет 120 000 рублей, то вы сможете вернуть только 13 процентов от этой суммы», — объяснил депутат.

Также Чаплин подчеркнул, что налоговый вычет могут получить все граждане, выплачивающие государству НДФЛ, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей. При этом многие считают, что вычет можно оформить на сумму, оплаченную не лично, а, например, родственником.

«Вычет предоставляется только тому, кто фактически оплатил услугу или является собственником объекта. Если мать оплатила лечение ребенка, но документы оформлены на отца, то только отец имеет право на получение вычета», — пояснил депутат.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал самое подходящее время для приобретения дачи. По его мнению, это весна, поскольку покупка в этот период позволяет не медлить с благоустройством участка.