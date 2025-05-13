Россиянин организовал у себя в бане крупную нарколабораторию и попался

В Москве арестовали мужчину, организовавшего крупную нарколабораторию в бане

В Москве арестовали мужчину, организовавшего крупную нарколабораторию в бане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, мужчина на своем участке в Домодедово организовал крупную нарколабораторию. Он приобрел у неустановленных соучастников наркотические вещества для дальнейшего сбыта. При обыске в бане было обнаружено более 70 килограммов мефедрона.

По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Привлечение его к уголовной ответственности находится на контроле прокуратуры. За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в России пресекли деятельность крупной сети нарколабораторий с 2,6 тонны вещества.