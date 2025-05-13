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19:52, 13 мая 2025Путешествия

Россиянин побывал в Лондоне и описал увиденное словами «британки не особо стеснительны»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российский путешественник побывал в Лондоне, Великобритания, и рассказал, как выглядят и ведут себя местные девушки. Своими наблюдениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, британки «не особо стеснительны». Лондонские красавицы любят обтягивающую одежду и вещи с разрезами.

«Каждая вторая девушка, которую можно встретить вечером на улице Лондона, будет в крохотной юбчонке либо в коротком коктейльном платье», — такими словами описал россиянин увиденное.

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Он обратил внимание, что девушки не комплексуют по поводу внешнего вида и фигуры, а также своего поведения. «Если девушка устала, то она может сесть прямо посреди тротуара, и здесь это нормально», — отметил блогер.

Ранее этот же путешественник рассказал, как проводят время на пляжах жители Нидерландов. Он заметил, что девушки там «не прочь порезвиться с компанией пацанов».

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