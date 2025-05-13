Россиянин ворвался в центр волонтеров СВО со словами «вас забить надо» и попал на видео

В Подмосковье мужчина ворвался в центр волонтеров СВО и избил пенсионера

В подмосковном городе Протвино мужчина ворвался в центр волонтеров специальной военной операции и избил пенсионера-добровольца. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина бьет ногами и руками пожилого россиянина, который в результате падает на асфальт. Далее показана запись, сделанная внутри центра, где также находятся пенсионеры. «Вас забить тут надо ****** [чертовых] швалей, — угрожает дебошир с обилием мата. — Вы кто такие? Идите ***** [к черту] отсюда из города, из Протвино».

По информации издания, инцидент произошел вечером 12 мая. Как рассказали волонтеры, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и «вел себя как дикарь». Чем его возмутил центр, где пенсионеры плетут сети и собирают посылки бойцам СВО, не уточняется.

У избитого пожилого россиянина врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Волонтеры обратились в полицию.

Ранее в подмосковных Мытищах мужчина избил волонтера СВО, отгружавшую коробки в зону боевых действий. По словам пострадавшей, неизвестный начал оскорблять ее и заявил, что ненавидит спецоперацию. Затем он набросился на россиянку.