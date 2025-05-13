Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:25, 13 мая 2025Россия

Россиянин ворвался в центр волонтеров СВО со словами «вас забить надо» и попал на видео

В Подмосковье мужчина ворвался в центр волонтеров СВО и избил пенсионера
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковном городе Протвино мужчина ворвался в центр волонтеров специальной военной операции и избил пенсионера-добровольца. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина бьет ногами и руками пожилого россиянина, который в результате падает на асфальт. Далее показана запись, сделанная внутри центра, где также находятся пенсионеры. «Вас забить тут надо ****** [чертовых] швалей, — угрожает дебошир с обилием мата. — Вы кто такие? Идите ***** [к черту] отсюда из города, из Протвино».

По информации издания, инцидент произошел вечером 12 мая. Как рассказали волонтеры, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и «вел себя как дикарь». Чем его возмутил центр, где пенсионеры плетут сети и собирают посылки бойцам СВО, не уточняется.

У избитого пожилого россиянина врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Волонтеры обратились в полицию.

Ранее в подмосковных Мытищах мужчина избил волонтера СВО, отгружавшую коробки в зону боевых действий. По словам пострадавшей, неизвестный начал оскорблять ее и заявил, что ненавидит спецоперацию. Затем он набросился на россиянку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина обвинила Китай в «поддержке агрессии» за участие в параде Победы в Москве. Как на это ответил Пекин?

    В ВСУ пожаловались на тяжелое положение в Богатыре

    Звезда «Универа» в бикини поплавала в море

    Все гаджеты Apple призвали срочно обновить

    Турист нокаутировал незнакомца во время массовой драки в Таиланде и попал на видео

    Врач предупредил об опасных симптомах проблем с венами

    Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

    В России заочно вынесли приговор уехавшему во Францию бывшему сенатору и банкиру

    Россиянин ворвался в центр волонтеров СВО со словами «вас забить надо» и попал на видео

    Турция высказалась о планах Трампа приехать в Стамбул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости