Россиянина приговорили к сроку за расправу над матерью

В Подмосковье осудили мужчину, забившего свою мать

В Подмосковье осудили мужчину, расправившегося со своей матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей») УК РФ.

Как установил суд, в январе этого года 47-летний мужчина находился на кухне квартиры в Мытищах, там у него произошел конфликт со своей матерью. В ходе ссоры он избил ее, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в расправе над финалисткой конкурса «Миссис Россия» отправили в СИЗО.