Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:03, 13 мая 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к сроку за расправу над матерью

В Подмосковье осудили мужчину, забившего свою мать
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье осудили мужчину, расправившегося со своей матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей») УК РФ.

Как установил суд, в январе этого года 47-летний мужчина находился на кухне квартиры в Мытищах, там у него произошел конфликт со своей матерью. В ходе ссоры он избил ее, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в расправе над финалисткой конкурса «Миссис Россия» отправили в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десять бывших заключенных сбежали с полигона Минобороны перед отправкой на СВО

    Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату района в Курской области

    В Совфеде высказались об ультиматуме Зеленского Путину

    Редчайшие птицы попали на видео в российском заповеднике

    Джеки Чан пообещал никогда не прекращать выполнять трюки в кино

    Российские гребцы пропустят юниорский ЧЕ из-за отказа подписать политическую декларацию

    Десятки гранат времен Великой Отечественной войны нашли под домом в российском городе

    На Филиппинах произошло извержение вулкана

    Татьяна Буланова раскрыла секрет быстрого похудения

    Экс-депутат Рады объяснил ультиматум Киева и ЕС опасением обвала фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости