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13:28, 13 мая 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за насмерть отравившейся картошкой фри девочки

В Ленобласти возбуждено дело после смерти девочки, съевшей картошку фри в кафе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ленинградской области возбудили дело после смертельного отравления трехлетней девочки картошкой фри. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбуждено по пунктам «б», «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека») УК РФ. На место трагедии выехали следственно-оперативные группы под руководством руководителя следственного отдела с участием следователя, сотрудников Роспотребнадзора, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции.

9 мая ребенок вместе с родителями зашел в кафе, где им принесли картошку фри. Через час после того, как девочка поела, ей резко стало плохо — у нее поднялась температура и начались серьезные проблемы с желудком. Мать ребенка вызвала скорую, девочку впоследствии на вертолете транспортировали до Санкт-Петербурга, врачи оценивали ее состояние как тяжелое. Медики не смогли спасти девочку. Назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин трагедии.

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