Трехлетняя россиянка насмерть отравилась картошкой фри

В Ленобласти трехлетняя девочка насмерть отравилась картошкой фри

В городе Лодейное Поле в Ленинградской области трехлетняя девочка насмерть отравилась картошкой фри. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его информации, 9 мая ребенок вместе с родителями зашел в кафе, где им принесли картошку фри. Через час после того, как девочка поела, ей резко стало плохо — у нее поднялась температура и начались серьезные проблемы с желудком.

Мать ребенка вызвала скорую, девочку впоследствии на вертолете транспортировали до Санкт-Петербурга, врачи оценивали ее состояние как тяжелое. Медики не смогли спасти девочку.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Девочка, которая насмерть отравилась картошкой фри, предварительно, росла в полной благополучной семье вместе с еще одним ребенком.

Ранее в селе Красная Сопка в Назаровском районе Красноярского края двое детей насмерть отравились купленными пельменями. Жертвами отравления стали шестилетняя девочка и 13-летний мальчик.