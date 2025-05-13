Многочисленные нарушения нашли в кафе после отравления девочки картошкой фри

Прокуратура нашла нарушения в кафе, где девочка насмерть отравилась картошкой

Прокуратура Ленинградской области нашла многочисленные санитарные нарушения в кафе в Лодейном Поле, где трехлетняя девочка насмерть отравилась картошкой фри. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уточняется, что у работников заведения отсутствовали санитарные книжки, а условия хранения продуктов были нарушены. Кроме того, у продукции кафе отсутствовали сопроводительные документы.

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного отравления трехлетней девочки, которая вместе с родителями пришла в кафе 9 мая и попробовала картошку фри. Через час ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, она не выжила.

Дело возбуждено по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека») УК РФ.

