Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 13 мая 2025Силовые структуры

Многочисленные нарушения нашли в кафе после отравления девочки картошкой фри

Прокуратура нашла нарушения в кафе, где девочка насмерть отравилась картошкой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Трехлетняя россиянка насмерть отравилась картошкой фри

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Прокуратура Ленинградской области нашла многочисленные санитарные нарушения в кафе в Лодейном Поле, где трехлетняя девочка насмерть отравилась картошкой фри. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уточняется, что у работников заведения отсутствовали санитарные книжки, а условия хранения продуктов были нарушены. Кроме того, у продукции кафе отсутствовали сопроводительные документы.

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного отравления трехлетней девочки, которая вместе с родителями пришла в кафе 9 мая и попробовала картошку фри. Через час ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, она не выжила.

Дело возбуждено по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшие заключенные сбежали с военного полигона под Ростовом. Они подписали контракты с Минобороны и ждали отправки на СВО

    Запускаемые с территории США иностранные спутники обложили пошлинами

    Глава Дагестана призвал не вдохновляться распродажами после погрома и давки в Кизляре

    Модельер запечатлел трогательный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

    Российские археологи приняли участие в операции по спасению упитанного хомяка

    Россиянка раскрыла небольшие траты на тур по Европе и вызвала споры в сети

    Многочисленные нарушения нашли в кафе после отравления девочки картошкой фри

    На Украине подсчитали теневой оборот военкоматов

    Две страны поприветствовали предложение Путина о переговорах

    Госдума приняла закон о переводе такси на российские автомобили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости