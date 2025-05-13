После смертельного отравления девочки картошкой фри задержан управляющий кафе

В Лодейном Поле задержали управляющего кафе, где насмерть отравилась девочка

Многочисленные нарушения нашли в кафе после отравления девочки картошкой фри

Начало событий в новости Многочисленные нарушения нашли в кафе после отравления девочки картошкой фри

Сотрудники силовых структур задержали управляющего кафе в Лодейном Поле, где трехлетняя девочка насмерть отравилась картошкой фри. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградкой области.

Мужчина подозревается по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека») УК РФ. Предварительно, он оказывал услуги общепита, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.

Сейчас управляющий находится на допросе. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Деятельность кафе приостановлена.

Девочка вместе с родителями посетила заведение в Лодейном Поле 9 мая и попробовала картошку фри. Через час ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

