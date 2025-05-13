Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:57, 13 мая 2025Силовые структуры

После смертельного отравления девочки картошкой фри задержан управляющий кафе

В Лодейном Поле задержали управляющего кафе, где насмерть отравилась девочка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Многочисленные нарушения нашли в кафе после отравления девочки картошкой фри

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали управляющего кафе в Лодейном Поле, где трехлетняя девочка насмерть отравилась картошкой фри. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградкой области.

Мужчина подозревается по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека») УК РФ. Предварительно, он оказывал услуги общепита, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.

Сейчас управляющий находится на допросе. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Деятельность кафе приостановлена.

Девочка вместе с родителями посетила заведение в Лодейном Поле 9 мая и попробовала картошку фри. Через час ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшие заключенные сбежали с военного полигона под Ростовом. Они подписали контракты с Минобороны и ждали отправки на СВО

    «Калашников» увеличил срок эксплуатации СКАТа

    Россиянка проехалась в самом дешевом вагоне поезда в Индии и привела подписчиков в ужас

    Паралимпийский чемпион с Украины пожаловался на россиян

    Внешний вид 51-летней Кейт Мосс на прогулке напугал фанатов в сети

    В МИД назвали темы переговоров с Украиной в Стамбуле

    Вооруженное нападение на полицейских в российском городе назвали терактом

    Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

    Умер первый зампредседателя правительства Смоленской области

    В России отреагировали на расследование из-за поездки евродепутатов в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости