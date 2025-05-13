«Трактор» победил «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина

«Трактор» победил «Локомотив» со счетом 2:1 в первом матче финала Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» выиграл у ярославского «Локомотива» в первом матче финала Кубка Гагарина сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра состоялась в Ярославле и закончилась со счетом 2:1 победой челябинцев. У победителей отметились нападающие Максим Шабанов и Александр Кадейкин. Единственный гол хозяев забил форвард Максим Березкин.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Трактора». Следующий матч состоится в Ярославле 15 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Локомотив» и «Трактор» ни разу в истории не выигрывали Кубок Гагарина.