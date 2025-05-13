В Финляндии подали апелляцию из-за закрытой границы с Россией

Русскоязычные жители Финляндии направили апелляцию на решение о закрытии границы

Русскоязычные жители Финляндии направили повторную апелляцию в Верховный административный суд на решение о закрытии границы с Россией. Об этом заявил депутат горсовета Лаппеенранты Иван Девяткин на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня мы подали новую апелляцию в Верховный административный суд Финляндии на решение госсовета от 16.4.2025 о закрытии границы», — написал он.

Девяткин отметил, что закрытие границы с Россией наносит диспропорциональный ущерб русскоязычному меньшинству.

Ранее появилась информация, что Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года. По данным газеты Ilta-Sanomat, это возможно в случае, если Европейский союз возобновит дипломатические отношения с Москвой.