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10:57, 13 мая 2025Россия

В Госдуме фразой «манипуляторка не выросла» ответили на ультиматум Зеленского Путину

Депутат ГД Картаполов: Зеленский не в том положении, чтобы ставить ультиматумы
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Juan Medina / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не в том положении, чтобы ставить ультиматумы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы (ГД) по обороне Андрей Картаполов в беседе с Shot, опубликованной в Telegram.

Ранее Зеленский в ответ на предложение президента России Владимира Путина Украине провести прямые переговоры в Стамбуле пообещал, что будет лично ждать российского лидера в Турции, но при условии, что Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с 12 мая.

Комментируя последние заявления Зеленского Картаполов подчеркнул, что у украинского лидера «еще манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать». Он напомнил, что решением верховного главнокомандующего Россия готова к переговорам. «Шар на их стороне. Но никакие ультиматумы, никакие идиотские высказывания ни к чему не приведут до тех пор, пока они [украинские власти] не осознают то, что происходит на земле», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, только за минувшие сутки Российская армия успешно наступала на 116 направлениях, взяв под контроль один населенный пункт. «Не хотят они разговаривать? Не надо. Мы будем говорить тем языком, который они лучше понимают, и к которому они привыкли. Это язык русского штыка», — заключил Картаполов.

ЖЗЛ
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