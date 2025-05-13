В МИД раскрыли подход к «неадекватным шагам» Польши

Захарова: Россия точечно отвечает на неадекватные шаги Польши

Россия отвечает точечно и адекватно на недружественные шаги Польши. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Сейчас мы отвечаем точечно на их вот эти неадекватные шаги. Отвечаем адекватно, отвечаем с учетом наших интересов», — сказала она.

Также, по ее словам, Варшава, закрыв генконсульство РФ, в первую очередь ударила по самой себе и собственным гражданам.

Ранее Захарова прокомментировала решение Польши закрыть генконсульство России в Кракове, заявив, что Польша продолжает сознательно обрушать отношения с Россией.

12 мая глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что страна приняла решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение Сикорский объяснил якобы «наличием доказательств совершения российскими спецслужбами» поджога торгового центра в Варшаве.