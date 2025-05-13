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08:14, 13 мая 2025Силовые структуры

В МВД рассказали о возможности бороться с фейками о себе в интернете

МВД: Россияне могут удалять фейки о себе в интернете через право на забвение
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Global Look Press

Россияне могут удалить из поисковой системы фейковую информацию о себе, воспользовавшись правом на забвение. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале.

Право на забвение состоит в том, что граждане могут требовать удалить устаревшую или недостоверную информации о себе из интернета. Для этого необходимо отправить запрос через формы Google, «Яндекса» или Mail.ru, приложив ссылки с неактуальной информацией на скрытие и привести доказательства. При успешном рассмотрении спорные страницы исчезнут из поисковой выдачи.

Ранее МВД рассказало о новом методе обмана россиян мошенниками.

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