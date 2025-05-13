В МВД рассказали о возможности бороться с фейками о себе в интернете

МВД: Россияне могут удалять фейки о себе в интернете через право на забвение

Россияне могут удалить из поисковой системы фейковую информацию о себе, воспользовавшись правом на забвение. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале.

Право на забвение состоит в том, что граждане могут требовать удалить устаревшую или недостоверную информации о себе из интернета. Для этого необходимо отправить запрос через формы Google, «Яндекса» или Mail.ru, приложив ссылки с неактуальной информацией на скрытие и привести доказательства. При успешном рассмотрении спорные страницы исчезнут из поисковой выдачи.

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