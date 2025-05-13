Военкор Коц: Зеленский не дает Трампу соскочить, вовлекая в переговоры в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский пытается не дать главе Белого дома Дональду Трампу соскочить и все больше вовлекает его в мирные переговоры с Россией в Турции. Такую ловушку для американского лидера увидел военный корреспондент Александр Коц, он выразил свое мнение в Telegram-канале.

«РФ предложением прямых переговоров не только поломала игру обнюханных европейцев. Она, по сути, протянула Трампу спасительную тростиночку. Он слишком много наобещал, провозгласил себя главным миротворцем Млечного пути, но приблизить мир так и не смог», — объяснил военкор.

Старт прямого диалога Москвы и Киева в Стамбуле дал США возможность «умыть руки с сохранением лица» — миротворческая миссия выполнена, а остальное зависит от сторон конфликта. Но сначала Трамп допустил ошибку, заявив о готовности ехать в Турцию в надежде, что соглашение о мире будет подписано. Его слова сразу же подхватил Зеленский, подчеркнув, что «все на Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть там с нами».

«Понимают европейцы, что без американцев Украину не потянут. Вот и завлекают его в свой вагончик по интересам», — заключил Коц.