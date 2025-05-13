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14:38, 13 мая 2025Культура

В России составят топ-100 фильмов для школьников

Путин поручил составить список из 100 российских фильмов для школьной программы
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству составить список из 100 отечественных фильмов, рекомендованных для школьной программы. Об этом стало известно из итогов заседания Совета по культуре и искусству, опубликованных на сайте Кремля.

Сообщается, что глава государства поручил кабинету министров сформировать список из 100 лучших советских и российских художественных фильмов, которые затем будут включены в программу обучения школьников в российских школах. Фильмы из будущего топ-100 будут демонстрироваться в образовательных организациях страны.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил разработать механизмы включения цирковых учреждений в программу «Пушкинская карта».

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