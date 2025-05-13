В России составят топ-100 фильмов для школьников

Путин поручил составить список из 100 российских фильмов для школьной программы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству составить список из 100 отечественных фильмов, рекомендованных для школьной программы. Об этом стало известно из итогов заседания Совета по культуре и искусству, опубликованных на сайте Кремля.

Сообщается, что глава государства поручил кабинету министров сформировать список из 100 лучших советских и российских художественных фильмов, которые затем будут включены в программу обучения школьников в российских школах. Фильмы из будущего топ-100 будут демонстрироваться в образовательных организациях страны.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил разработать механизмы включения цирковых учреждений в программу «Пушкинская карта».