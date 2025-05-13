В Совфеде высказались об ультиматуме Зеленского Путину

Сенатор Джабаров поставил под сомнение статус президента Украины Зеленского

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поставил под сомнение статус президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, высказывая позицию по ранее поставленному Киевом ультиматуму.

«Даже если пофантазировать и представить, что будет встреча [лидера России] Владимира Путина с Зеленским, то с одной стороны стола переговоров окажется наш президент и верховный главнокомандующий ВС РФ, а с другой — кто?» — написал Джабаров.

Российский сенатор назвал Зеленского «белым пятном в истории Украины». «Нелегитимный [президент], забывший о более шести миллионах украинцах в составе Красной Армии», — заключил политик.

Ранее Путин предложил Украине без условий вернуться за стол переговоров. В свою очередь, Зеленский ответил, что будет ждать российского лидера в Стамбуле лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня. После этого в Госдуме обвинили Зеленского в поиске повода для срыва переговоров в Стамбуле.