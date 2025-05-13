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14:50, 13 мая 2025Россия

В Совфеде высказались об ультиматуме Зеленского Путину

Сенатор Джабаров поставил под сомнение статус президента Украины Зеленского
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поставил под сомнение статус президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, высказывая позицию по ранее поставленному Киевом ультиматуму.

«Даже если пофантазировать и представить, что будет встреча [лидера России] Владимира Путина с Зеленским, то с одной стороны стола переговоров окажется наш президент и верховный главнокомандующий ВС РФ, а с другой — кто?» — написал Джабаров.

Российский сенатор назвал Зеленского «белым пятном в истории Украины». «Нелегитимный [президент], забывший о более шести миллионах украинцах в составе Красной Армии», — заключил политик.

Ранее Путин предложил Украине без условий вернуться за стол переговоров. В свою очередь, Зеленский ответил, что будет ждать российского лидера в Стамбуле лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня. После этого в Госдуме обвинили Зеленского в поиске повода для срыва переговоров в Стамбуле.

ЖЗЛ
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