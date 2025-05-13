В США заявили о желании вечной войны на Украине

Профессор Кузник: Британия и Франция хотят вечной войны на Украине

Великобритания и США хотят вечной войны на Украине, они готовы воевать до последнего украинца. Об этом заявил профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости.

«Их политика настолько воинственна. Они хотят, чтобы война на Украине продолжалась вечно. Они готовы сражаться до последнего украинца», — заявил Кузник.

Также профессор отметил, что Запад ошибается, называя начало спецоперации «неспровоцированным». Он отметил, что действия России были оправданы.

Ранее британский аналитик Майкл Кларк рассказал, что «раздражающий» лидер Украины мешает налаживанию отношений между США и Россией. По словам эксперта, высказывания Зеленского часто раздражали союзников. В ситуации с Дональдом Трампом это осложняется тем, что у американского лидера есть своя собственная «неотфильтрованная манера» поведения.