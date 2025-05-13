Вооруженное нападение на полицейских в российском городе назвали терактом

СК возбудил дело о теракте в связи с нападением на полицейских в Махачкале

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после вооруженного нападения на полицейских в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.

Также ведется расследование по статье 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества»). Эти дела объединены в одно производство с ранее возбужденным делом о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По версии следствия, двое жителей республики создали террористическое сообщество и спланировали нападение на наряд ДПС, совершенный ими 5 мая на улице Махачкалы.

12 мая Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу 25-летнего обвиняемого. Он с соучастником вооружились ножами и напали на сотрудников ДПС, завладели их оружием и патрульной машиной. После этого они открыли прицельную стрельбу по полицейским. В результате два сотрудника получили ранения, несовместимые с жизнью. Второй боевик был ликвидирован.

Выживший участник вооруженного нападения признал вину и рассказал все обстоятельства преступления.