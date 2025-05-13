Вывезенные на Украину россияне описали условия содержания под надзором ВСУ

RT: Вывезенные на Украину россияне пожаловались на условия содержания

Вывезенные на Украину жители Курской области пожаловались на условия содержания. В частности, они рассказали о плохой еде и читающих их переписки комендантах, пишет RT.

По данным издания, стабильный интернет у вывезенных россиян появился не так давно — после вмешательства Красного Креста. До этого коменданты Вооруженных сил Украины (ВСУ) категорически запрещали им пользоваться интернетом. По словам граждан, общение строго контролируется — коменданты ограничивают время пользования сетью, слушают разговоры и читают переписки.

«Там [в Сумской области] у меня [из знакомых] 10 человек в заточении, среди них есть родные. У людей уже сдают нервы. Они требуют отпустить их в Россию, а военные ВСУ ухмыляются в ответ и угрожают пожизненным заключением за скандалы», — заявил изданию житель Курской области.

С его слов, условия проживания у россиян в украинском приграничье тяжелые — они часто болеют, на что особенно сказывается плохое питание.

«Моя родственница по видеосвязи мне рассказывает, что их три раза в день кормят, но, кроме супов, ничего не дают. На самом деле это просто вода с капустой. Она сильно похудела за эти месяцы», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что на территории Украины остаются 53 ранее вывезенных жителя Курской области. Украинская сторона заявила, что вернуть курян невозможно из-за не оформленных для пересечения границы документов.

Позднее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что в ходе переговоров украинская сторона не стала отказываться от возвращения россиян, которые ранее были вывезены на территорию Сумской области, но при этом не дала никакой конкретики, в том числе и по датам.