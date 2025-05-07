Москалькова раскрыла детали переговоров по возвращению вывезенных на Украину россиян

Москалькова: Киев не называет конкретные даты возвращения вывезенных россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла детали переговоров по возвращению вывезенных на Украину жителей Курской области. По ее словам, Киев не называет конкретных дат, передает ТАСС.

Омбудсмен уточнила, что в ходе переговоров украинская сторона не стала отказываться от возвращения россиян, которые ранее были вывезены на территорию Сумской области, но при этом не дала никакой конкретики, в том числе и по датам.

Москалькова назвала грубейшим нарушением международных правил, а также норм морали и нравственности удержание мирных жителей на территории Украины.

«Пока диалог не завершился», — обозначила Москалькова, добавив, что ее аппарат ежедневно находится на связи с родственниками остающихся на Украине россиян.

Уполномоченный по правам человека в России также озвучила просьбу Киева по обмену вывезенных на Украину россиян — взамен они попросили освободить задержанных за пособничество террористам украинцев.

Ранее было озвучено число остающихся в Сумах жителей Курской области. Речь идет о 53 россиянах. До этого украинская сторона заявляла, что вернуть курян невозможно из-за не оформленных для пересечения границы документов.