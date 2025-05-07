Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:38, 7 мая 2025Россия

Москалькова раскрыла детали переговоров по возвращению вывезенных на Украину россиян

Москалькова: Киев не называет конкретные даты возвращения вывезенных россиян
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла детали переговоров по возвращению вывезенных на Украину жителей Курской области. По ее словам, Киев не называет конкретных дат, передает ТАСС.

Омбудсмен уточнила, что в ходе переговоров украинская сторона не стала отказываться от возвращения россиян, которые ранее были вывезены на территорию Сумской области, но при этом не дала никакой конкретики, в том числе и по датам.

Москалькова назвала грубейшим нарушением международных правил, а также норм морали и нравственности удержание мирных жителей на территории Украины.

«Пока диалог не завершился», — обозначила Москалькова, добавив, что ее аппарат ежедневно находится на связи с родственниками остающихся на Украине россиян.

Уполномоченный по правам человека в России также озвучила просьбу Киева по обмену вывезенных на Украину россиян — взамен они попросили освободить задержанных за пособничество террористам украинцев.

Ранее было озвучено число остающихся в Сумах жителей Курской области. Речь идет о 53 россиянах. До этого украинская сторона заявляла, что вернуть курян невозможно из-за не оформленных для пересечения границы документов.

Обсудить
Последние новости

«Чучхе-100» из Северной Кореи начала бить по ВСУ в зоне СВО. Как она выглядит и на что способна?

Пашинян встретится в Москве с несколькими лидерами стран

Эстония захотела помешать полетам в Москву на День Победы

В подорожании картофеля обвинили дачников

Пашинян заявил о желании развивать отношения с Россией

Россиянин рассказал о сложностях шестидневного ультрамарафона

Бывший адвокат Пашаев пойдет под суд за обман мужа «королевы марафонов»

Анонсировано возвращение Fortnite на iPhone

Предсказан срок потепления в Москве

Двое иностранцев переехали россиянина на машине и ударили ножом в живот

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости