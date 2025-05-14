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17:33, 14 мая 2025Моя страна

Адыгея стала самым популярным регионом у россиян в майские праздники

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Viktor Pogontsev / Globallookpress.com

Самым быстрорастущим направлением для путешествий в майские праздники стала Адыгея. Популярные у россиян регионы страны назвали «Яндекс Путешествия», исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте рейтинга оказалась Карачаево-Черкесская Республика, а третью строчку занял Пермский край. В числе лидеров также оказались Ивановская область, Республика Алтай, Алтайский край, Кабардино-Балкарская Республика, Калужская и Вологодская области.

Ранее сообщалось, что число бронирований туров в Крым на лето выросло на 44 процента. В числе наиболее популярных у россиян курортов оказались Коктебель, Евпатория, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия.

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