Бразильский спецборт приземлился в Москве

В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии

В Москве приземлился спецборт Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

Посадка произошла в аэропорту «Внуково». Отмечается, что на борту может находиться президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Ранее появилась информация, что Лула да Силва планирует прилететь в Москву, чтобы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным просьбы украинского президента Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле 15 мая.

В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о возможных контактах лидеров двух стран, если они будут согласованы.