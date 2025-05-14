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14:48, 14 мая 2025Мир

Бразильский спецборт приземлился в Москве

В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

В Москве приземлился спецборт Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

Посадка произошла в аэропорту «Внуково». Отмечается, что на борту может находиться президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Ранее появилась информация, что Лула да Силва планирует прилететь в Москву, чтобы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным просьбы украинского президента Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле 15 мая.

В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о возможных контактах лидеров двух стран, если они будут согласованы.

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