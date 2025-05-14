Дачникам назвали самые чувствительные к заморозкам культуры

Агроном Ганичкина: Больше всего заморозков боятся вишня и яблоня

Май в этом году не выдался для дачников теплым, нередки были и ночные заморозки. Какие культуры наиболее чувствительны к ним, изданию Life.ru рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина.

Прошедшие заморозки прежде всего скажутся на плодовых культурах, которые к моменту похолодания и снегопадов начали цвести. При такой температуре растения не могут ни расти, ни развиваться. Первыми от заморозков страдают вишня, яблоня и черешня. Ганичкина, однако, не исключает, что некоторые посадки смогли пережить волну холодов. «Может быть, какие-то растения, какие-то цветки и почки еще выдержали. Может быть, умеренный урожай можно ожидать», — отметила она.

Майские заморозки могли ударить и по ягодным культурам. Между тем холода с наименьшей вероятностью отразятся на малине и смородине. Но и в этом случае холодные дожди могли смыть с них пыльцу.

Лучше ситуация обстоит с огурцами, кабачками и патиссонами — скорее всего садоводы еще не успели их высадить в открытый грунт. Заморозки не страшат также посеянные морковь, горох, свекла, капуста, картофель и зеленые культуры.

В ближайшие дни температура перейдет к росту, поэтому собеседница издания советует срочно высадить в теплицу помидоры, перцы, баклажаны, арбузы и дыни. «Очень хороший период будет — тепло и хорошо, без заморозков», — рекомендует Ганичкина.

Ранее для проверки плодородности почв дачникам посоветовали закопать в огороде тряпку. Если земля богата микроорганизмами, то ветошь истончится и местами истлеет.