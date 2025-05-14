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15:37, 14 мая 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла схему хищения выделенных фермерам миллионов рублей

СК: В Кургане 9 членов ОПГ похитили ₽32 млн, выделенных на сельское хозяйство
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Курганской области раскрыта криминальная схема хищения бюджетных средств, выделенных фермерам на развитие сельского хозяйства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По подозрению в совершении преступления задержаны девять участников преступной группы. Возбуждено уголовное дело по статьям 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе») и 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). По версии следствия, в период с 2022-го по 2024 год председатель сельскохозяйственного кооператива из Сургута привлек предпринимателей и руководителей крестьянских фермерских хозяйств для участия в криминальной схеме. Они предоставляли в Департамент агропромышленного комплекса Курганской области недостоверные сведения о фиктивных сделках по поставкам сельскохозяйственного оборудования и животных. Причем в подложных документах указывались завышенные цены, на их основании участники ОПГ получали из бюджета субсидии.

Следствием пока установлены четыре преступных эпизода, которые нанесли ущерб в 32 миллиона рублей. Преступление выявлено оперативниками ФСБ и МВД, при силовой поддержке спецназа Росгвардии были проведены задержания подозреваемых и обыски по месту их жительства.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителей Казани по подозрению в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа.

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