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18:12, 14 мая 2025Россия

Госдума рассмотрела законопроект об объемах платного обучения в вузах

ГД одобрила законопроект о госрегулировании приема на платное обучение в вузы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Госдума (ГД) рассмотрела в первом чтении и одобрила законопроект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива подготовлена совместно депутатами Госдумы и сенаторами Совфеда во главе с их председателями Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Документ вносит изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации», наделяя правительство страны правом регулировать вопросы объема платного приема в высшие учебные заведения. Сейчас вузы делают это самостоятельно.

ЖЗЛ
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