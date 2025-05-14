Госдума рассмотрела законопроект об объемах платного обучения в вузах

ГД одобрила законопроект о госрегулировании приема на платное обучение в вузы

Госдума (ГД) рассмотрела в первом чтении и одобрила законопроект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива подготовлена совместно депутатами Госдумы и сенаторами Совфеда во главе с их председателями Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Документ вносит изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации», наделяя правительство страны правом регулировать вопросы объема платного приема в высшие учебные заведения. Сейчас вузы делают это самостоятельно.