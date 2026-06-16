Бывшего форварда ЦСКА арестовали в пятый раз

Бывшего форварда ЦСКА и сборной Бразилии Жо арестовали в пятый раз за неуплату алиментов

Бывшего форварда ЦСКА и сборной Бразилии Жо арестовали в пятый раз за неуплату алиментов. Об этом сообщает Need to Know.

Бразильца арестовали в ночь на 14 июня в ночном клубе города Белу-Оризонти после того, как полиция получила сведения о его местонахождении. Дело в отношении Жо в январе возбудил суд в Сан-Паулу.

Отмечается, что бывший игрок ЦСКА задолжал около 145 тысяч бразильских реалов (примерно 2 миллиона рублей). Жо арестовали из-за неуплаты алиментов уже в пятый раз с мая 2024 года.

39-летний бразилец завершил карьеру в 2025 году. Он провел 20 матчей в составе сборной, а также принял участие в домашнем чемпионате мира 2014 года. C 2006 по 2008 год Жо сыграл 77 матчей за ЦСКА, в которых забил 44 гола и отдал 10 результативных передач.