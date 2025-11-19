Экс-футболиста ЦСКА задержали в Бразилии

Экс-игрока ЦСКА Жо задержала полиция Бразилии за неуплату алиментов

В Бразилии задержали экс-футболиста московского ЦСКА Жуана Алвеса де Ассиса Силву (Жо) за неуплату алиментов. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов Рио-де-Жанейро задержали игрока на пляже Барра. Причиной задержания стала неуплата алиментов, игрок задолжал более трех миллионов рублей.

Отмечается, что это уже четвертый раз, когда Жо задерживают из-за неуплаты алиментов. Последний инцидент произошел в июне 2025-го.

38-летний Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год. В составе клуба бразилец является чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего за московскую команду он провел 77 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.