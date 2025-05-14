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17:59, 14 мая 2025Моя страна

Иностранцы массово заинтересовались отдыхом в одном регионе России

ЦСР: Иностранцы массово заинтересовались отдыхом в Татарстане
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Иностранные туристы массово заинтересовались отдыхом в одном регионе России — речь идет о Республике Татарстан. Об этом рассказал директор Центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг, пресс-релиз оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в 2024 году в Татарстан приехали 97 тысяч иностранных туристов. В сравнении с годом ранее показатель вырос на 37 процентов. Этому в том числе способствует прямое авиасообщение с Турцией, Белоруссией, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Египтом, Таиландом, Казахстаном, Грузией, ОАЭ, Арменией, Сербией, Туркменистаном и Китаем.

Ранее голландец Махил Снейп, который переехал в Россию, назвал главные плюсы местных дач и захотел собственный участок за городом.

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