iPhone резко подешевели в одном регионе мира

Reuters: Смартфоны Apple подешевели в Китае на фоне снижения поставок iPhone

Китайские партнеры корпорации Apple начали резко снижать цены на iPhone в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Скидки на смартфоны американского бренда появились в местных онлайн-магазинах. Размер скидки на iPhone может достигать 2530 юаней, или около 28 тысяч рублей. Такую скидку предложили на iPhone 16 Pro, который до этого оценивался в 7999 юаней. Скидка на iPhone 16 с 256 гигабайтами памяти, который на старте оценили в 6999 юаней, составила 1530 юаней.

По словам журналистов агентства, местные ретейлеры устроили распродажу в попытке стимулировать интерес к технике на фоне падения поставок американского IT-гиганта. Ранее специалисты Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT) рассказали, что поставки iPhone в Китае в марте сократились на 50 процентов за год — до 1,89 миллиона единиц.

Reuters не удалось выяснить, предлагались ли скидки самой Apple или ее торговыми партнерами. По мнению аналитика агентства IDC Уилла Вонга, корпорация Тима Кука снижает цены, чтобы китайские потребители смогли купить их устройства, применив субсидию от государства. Китайские власти субсидируют покупку техники, если та стоит менее 6000 юаней.

В начале мая в The Wall Street Journal рассказали, что Apple может поднять цены на iPhone, чтобы компенсировать дополнительные расходы из-за тарифов президента США Дональда Трампа.