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00:40, 15 мая 2025Мир

Итальянский депутат притворился привидением и попытался напугать премьер-министра

Итальянский депутат Маджи попытался напугать Мелони, притворившись привидением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Итальянский депутат из оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи притворился привидением, чтобы напугать премьер-министра страны Джорджу Мелони. Об этом сообщает Agenzia Nova.

Политик попытался сорвать выступление Мелони в парламенте, войдя в зал заседания с простыней на голове. Он направился к трибуне премьера, выкрикивая упреки в ее адрес в связи с запланированным на июнь референдумом по вопросам, касающимся гражданства и трудового законодательства.

Таким образом депутат отреагировал на призывы представителей нынешнего правящего блока воздержаться от участия в голосовании. Он напомнил, что Мелони, будучи в оппозиции, в 2016 году критиковала правительство за замалчивание референдума.

После этого Маджи вывели из зала. При этом итальянский премьер наблюдала за происходящим с улыбкой, снимая депутата на телефон.

Ранее Мелони согласилась с тем, что Европа немного потеряла себя. «Я говорю эту мысль на протяжении уже многих лет», — сказала она.

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