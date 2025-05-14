Итальянский депутат притворился привидением и попытался напугать премьер-министра

Итальянский депутат Маджи попытался напугать Мелони, притворившись привидением

Итальянский депутат из оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи притворился привидением, чтобы напугать премьер-министра страны Джорджу Мелони. Об этом сообщает Agenzia Nova.

Политик попытался сорвать выступление Мелони в парламенте, войдя в зал заседания с простыней на голове. Он направился к трибуне премьера, выкрикивая упреки в ее адрес в связи с запланированным на июнь референдумом по вопросам, касающимся гражданства и трудового законодательства.

Таким образом депутат отреагировал на призывы представителей нынешнего правящего блока воздержаться от участия в голосовании. Он напомнил, что Мелони, будучи в оппозиции, в 2016 году критиковала правительство за замалчивание референдума.

После этого Маджи вывели из зала. При этом итальянский премьер наблюдала за происходящим с улыбкой, снимая депутата на телефон.

Ранее Мелони согласилась с тем, что Европа немного потеряла себя. «Я говорю эту мысль на протяжении уже многих лет», — сказала она.